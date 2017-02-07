21-летний хавбек московского «Динамо» Лёвин продолжит карьеру в Чехии

«Динамо» договорилось с чешским клубом «Млада Болеслав» о трансфере полузащитника Владислава Лёвина, сообщает официальный сайт московского клуба. О деталях перехода нет информации, но ранее сообщалось, что 21-летний футболист подпишет с новой командой контракт до 2020 года.
Лёвин является воспитанником «Динамо», за который он дебютировал в августе 2015 года. В нынешнем сезоне ФНЛ Владислав отыграл два матча, проведя на поле в общей сложности семь минут. За «Динамо-2» в этом сезоне Лёвин провёл 13 матчей в ПФЛ, забил два мяча и отдал три голевые передачи.