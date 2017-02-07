Монтелла: Бакка попадёт в старт «Милана», если выберет хороший ресторан

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла рассказал о ситуации с форвардом Карлосом Баккой, отметив, что не имеет претензий к игроку.
«Мы все прояснили, никаких проблем нет. Он понимает, что вёл себя неправильно. Он сказал, что готов оплатить ужин для всей команды. Теперь надо выбрать, куда мы пойдём — в ресторан или пиццерию. После того как я спрошу у него, какой ресторан мы выберем, от его ответа будет зависеть, начнёт ли он матч с „Болоньей“ в стартовом составе», — пошутил Монтелла, слова которого приводит Goal.
Бакка был заменён на 72-й минуте домашнего матча Серии А с «Сампдорией» (0:1), позже СМИ сообщили о небольшой словесной перепалке игрока и специалиста. Форвард извинился за своё поведение и сказал, что оплатит ужин для команды.