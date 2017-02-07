Писарев: надеюсь, «Олимпиец» — проект, который будет сохранять чистоту футбола

Новый главный тренер «Олимпийца» Николай Писарев объяснил, почему принял решение возглавить нижегородскую команду, выступающую во втором дивизионе.
«Никогда не скрывал, что хочу попробовать себя в роли клубного тренера. Есть амбиции и свои творческие идеи. После общения с руководство области я понял заинтересованность руководителей развивать футбол в регионе и городе. Подкупает молодой, амбициозный проект.
Устал читать в прессе про бойкоты, забастовки, неплатежи, околофутбольные склоки. Мне захотелось сосредоточиться на футболе и на работе, чтобы не было шлейфа за спиной. Надеюсь, что «Олимпиец» — это тот проект, который будет сохранять чистоту футбола.
За время переговоров я понял, что клуб очень серьёзный, и он не бросает ни слов, ни денег на ветер. Мы согласились с руководством, что будем делать команду не из каких-то сумасшедших средств, а будем исходить из того бюджета, который есть.
Приоритетом был клуб, конечно. Семилетний опыт работы в молодёжной сборной – это три созыва. Я реально понимаю, что это непростая история – быть тренером сборной. Игра в марте, а следующая в сентябре, то есть я выхожу со свистком тренировать через пять месяцев. Непростая для тренера специфика, я попробовал это и понял, что мне ближе ежедневная работа клубного тренера. Есть идеи, которые я хочу воплотить именно как клубный тренер.
Задачи в «Олимпийце»? Занять первое место, повышение в классе», — цитирует Писарева «Спорт FM».
Последним местом работы Писарева была молодёжная сборная России, которую специалист тренировал в период с 2010 по 2015 год и с 2016 года. Кроме того, Писарев занимал пост спортивного директора РФС, который покинул 31 января.