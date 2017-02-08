Спаллетти: вспомните Супербоул, «Рома» должна верить в чемпионство до последнего

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти после победы в матче с «Фиорентиной» (4:0) в 23-м туре Серии А заявил, что его команда будет до последнего бороться с «Ювентусом» и «Наполи» за чемпионство.
«Мы проводим отличный сезон, равно как и „Ювентус“ с „Наполи“. Наша обязанность — до самого конца верить в успех, ведь впереди немало матчей, способных дарить сюрпризы. Посмотрите, чем завершился Супербоул. Мы должны верить», — сказал Спаллетти в эфире Mediaset Premium.
Супербоул завершился победой «Нью-Ингленд Пэтриотс», который уступал «Атланте Фэлконс» со счётом 3:28, но в итоге выиграл — 34:28.
«Рома» отстаёт от лидирующего в Серии А «Ювентуса» на 4 очка, и у туринцев матч в запасе.