Ракитич: Месси выкупил дом шумных соседей, чтобы жить в спокойствии

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич сообщил, что его партнёр по команде нападающий Лионель Месси является очень тихим в быту и любит спокойствие. По словам хорватского футболиста, форвард даже выкупил дом шумных соседей, чтобы жить в более комфортных условиях.
«У меня в Испании нет никаких проблем с соседями по дому, как, например, это было у Месси. Когда он купил дом в Кастельдефельсе, около Барселоны, то столкнулся там с очень шумными соседями. В итоге он купил и их дом тоже, чтобы жить в спокойствии», – приводит слова Ракитича L’Equipe.