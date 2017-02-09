Раньери: победа над «Дерби» — глоток свежего воздуха для «Лестера»

Главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери прокомментировал непростую победу своей команды над «Дерби Каунти» в матче-переигровке 1/16 финала Кубка Англии. Встреча состоялась 8 февраля и завершилась в овертайме со счётом 3:1 в пользу «Лестера».
«Сейчас у нас всё идёт не так, как надо, но сегодня произошло кое-что хорошее. „Дерби“ показал хороший футбол, но мы выиграли. Это то, что было нам нужно, то, чего я хотел.
Мы хотим хорошо выступать во всех турнирах. Хотим пройти дальше в Кубке Англии. В АПЛ дела идут не особо хорошо, но мы не имеем права вылетать. Эта победа — глоток свежего воздуха, который поможет игрокам», — приводит слова Раньери BBC.