Кальехон: Марадона обещал поддержать «Наполи» на «Сантьяго Бернабеу»

Бывший нападающий мадридского «Реала» Хосе Кальехон, защищающий ныне цвета «Наполи», отметил, что в предстоящем матче между этими командами в 1/8 финала Лиги чемпионов неаполитанцев будет поддерживать на стадионе очень важный для них болельщик. Кальехон назвал бывшего футболиста «Наполи» и сборной Аргентины Диего Марадону.
«Наша команда недавно познакомилась с Марадоной. Это были отличные впечатления, и мы много фотографировались с ним. Марадона обещал поддержать «Наполи» на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Для нас он будет ещё одним оружием. В последний раз, когда он присутствовал на нашем матче, мы играли с «Ромой» и победили со счётом 3:0. Дай бог, чтобы это повторилось», — цитирует Кальехона AS.
Первый матч противостояния состоится в Мадриде 15 февраля, а ответная встреча пройдёт в Неаполе 7 марта.