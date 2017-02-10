Т. Азар верит, что в Бундеслиге главным соперником «Баварии» будет «Боруссия» М

Полузащитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Торган Азар не исключает, что в следующем сезоне главным соперником мюнхенской «Баварии» в чемпионате Германии будет именно его команда. Одновременно Азар верит, что в нынешнем сезоне «РБ Лейпциг» способен бороться за чемпионский титул с «Баварией» до конца.
«В данный момент «Лейпциг» является одной из лучших команд Германии. Она демонстрирует очень сильную, интенсивную и привлекательную игру. Возможно, в следующем сезоне главным соперником «Баварии» будет «Боруссия» М. В составе нашей команды выступают сильные игроки», — цитирует Азара интернет-портал Goal.