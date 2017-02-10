Бэйли: мной интересовались более сильные клубы, чем «Байер»

Новый полузащитник леверкузенского «Байера» Леон Бэйли подчеркнул, что в его услугах был заинтересован не один европейский клуб. Тем не менее 19-летний футболист, ранее защищавший цвета «Генка», отдал предпочтение «Байеру».
«Возможно, мой выбор многим кажется странным. Ведь мной интересовались более сильные клубы, чем «Байер». Однако всему своё время. Я не хочу проявлять спешку, быть в каком-то гранде и не делать шагов вперёд», — приводит слова Бэйли Het Nieuwsblad.
Срок соглашения Бэйли с «Байером» рассчитан до 2022 года, а финансовые детали сделки не разглашаются.