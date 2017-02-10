Почеттино: в течение нескольких лет Алли может стать лидером «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино высокого мнения о полузащитнике Деле Алли. Специалист считает, что в будущем 20-летний хавбек может стать лидером «шпор».
«Конечно, важно, что у нас есть Льорис, капитан сборной Франции, опытный игрок, который всегда может дать совет молодым футболистам. Но у нас есть и Деле Алли. Он обладает характером и в будущем может стать лидером команды. Каждый игрок обладает лидерскими качествами, просто нужно время, чтобы их развить. Очень важно всегда работать и побеждать, а не просто говорить об этом и ничего не предпринимать», — цитирует Почеттино FourFourTwo.
В нынешнем сезоне Деле Алли принял участие в 23 матчах АПЛ, забил 11 голов и отдал 2 результативных паса.