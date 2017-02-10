Промес: бразильцы в «Спартаке», наверное, сумасшедшие, не устают от работы

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал, что на сборе в Испании тренировки проходят для него тяжелее, чем на первом сборе, который проходил в ОАЭ.
«По вечерам наши бразильцы собираются в холле отеля и смотрят футбол. Они, наверное, сумасшедшие. И, похоже, от работы совсем не устают. (Улыбается.) Как после двухразовых тренировок у них ещё остаются силы на что-то?! После ужина успеваю лишь дойти до кровати и пообщаться с родными по телефону. А как только часы показывают одиннадцать, отключаюсь.
Здесь занятия немного тяжелее, чем в Эмиратах. Но лишь немного. Самое сложное — это, конечно, беговая работа. В ней из тебя выжимают все соки. Иногда могу «побурчать» перед тренировкой: «Ну вот, опять бег...» А мне все игроки говорят: «Квинси, грех жаловаться: тебе всё так легко дается!..» Но нет, на самом деле это не легко.
Не думайте, что всё так просто. Это кропотливый труд. Вообще я, можно сказать, годами выстраивал для себя особую систему подготовки. Ведь бегаю с детства. Постоянно выкладываюсь, и усилия не пропадают даром. Сейчас пока ещё чувствую усталость в ногах. Но с каждым днем сборов нагрузки переносятся легче, мышцы постепенно привыкают», — цитирует Промеса пресс-служба красно-белых.