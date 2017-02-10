«Айнтрахт» вновь попросил «Реал» о продлении аренды Вальехо

Руководство и тренерский штаб «Айнтрахта» не оставляют надежды на то, что удастся договориться мадридским «Реалом» о продлении аренды защитника Хесуса Вальехо, сообщает Marca.
В немецком клубе очень довольны игрой Вальехо и хотят любой ценой удержать его в своих рядах. «Айнтрахт» уже обращался с соответствующей просьбой к испанскому гранду, однако она была отклонена. В «Реале» рассчитывают на этого игрока и хотят, чтобы он провёл предсезонную подготовку в составе команды. Ожидается, в частности, что Вальехо заменит защитника Пепе, который наверняка не продлит контракт с «Королевским клубом».
Аренда Вальехо в «Айнтрахте» в силе до лета 2017 года.