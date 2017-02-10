«Манчестер Юнайтед» планирует приобрести летом не более трёх-четырёх игроков

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о трансферных планах клуба на лето.
«Конечно, мы обсуждаем будущее клуба и понимаем, что у нас, как и у любой другой команды, есть уязвимые места. Но мы также знаем, что у нашего нынешнего состава есть потенциал, у нас хорошие игроки, у многих из которых сейчас идеальный возраст. Мы не будем увлекаться. Наш клуб предпочитает брать трёх-четырёх игроков, а не шесть-семь. Не ждите от нас бурной трансферной кампании», — цитирует Моуринью Mirror.