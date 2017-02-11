Энрике: о силе «Алавеса» свидетельствует то, что они победили нас в первом круге

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике адресовал слова похвалы «Алавесу», который будет соперником сине-гранатовых в матче 22-го тура чемпионата Испании. Игра состоится 11 февраля на поле «Алавеса».
«О силе «Алавеса» свидетельствует то, что они победили нас в первом круге. Эта команда сейчас демонстрирует отличную игру. Поэтому нам нужно будет показать свою лучшую игру, чтобы завоевать три очка. Более трудной задачи для нас не может быть», — приводит слова Луиса Энрике Marca.
«Алавес» стал соперником каталонской команды и в финальном матче Кубка Испании, который состоится 27 мая.