Источник: ЦСКА предложил «Коринтиансу» за Мойзеса € 3 млн

Защитник «Коринтианса» Роберто Мойзес может продолжить карьеру в ЦСКА. В январе «армейцы» предлагали за игрока € 2,5 млн, но получили отказ. Теперь российский клуб увеличил предложение по Мойзесу до € 3 млн, утверждает Goal.
Бразильцы хотели бы выручить за футболиста € 4 млн, но они могут снизить цену, поскольку действующий контракт Мойзеса истечёт в декабре.
В прошлом сезоне 21-летний игрок на правах аренды выступал за «Байю» во втором по силе дивизионе чемпионата Бразилии. За 36 матчей он забил один гол. По истечении аренды футболист вернулся в «Коринтианс». Бразильские СМИ сообщали также, что в приобретении Мойзеса заинтересован «Спартак».