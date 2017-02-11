Защитник «Зенита» Ломбертс может перейти в «Остенде» летом

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс всё ещё может перейти в «Остенде», сообщает Walfoot.be.
По словам спортивного директора бельгийского клуба Люка Девро, если бы наставник питерской команды Мирча Луческу не наложил вето, футболист мог бы перебраться в «Остенде» этой зимой, однако теперь вопрос отложен до лета.
«Вопрос по переходу Ломбертса закрыт до лета. В «Остенде» достаточно защитников, но надо быть готовыми ко всему», — сказал Девро.
Ранее Ломбертс, чей контракт с «Зенитом» рассчитан до лета 2018 года, сообщил, что «Зенит» пообещал ему, что летом он может уйти в любую команду.