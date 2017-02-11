Защитник «Барселоны» Видаль получил серьёзную травму лодыжки

Защитник «Барселоны» Алейкс Видаль получил серьёзную травму лодыжки в гостевом матче 22-го тура чемпионата Испании с «Алавесом» (6:0).
На 84-й минуте встречи после столкновения с французским защитником хозяев Тео Бернаром Франсуа 27-летний испанец сильно повредил правую лодыжку и покинул поле на носилках. К тому моменту «Барселона» уже провела все три замены, поэтому доигрывала матч вдесятером.
После игры Франсуа сообщил, что собирается лично попросить прощения у Алейкса за нанесённую травму: «Собираюсь проверить, в каком состоянии Видаль, и попросить у него прощения».
Посмотреть фотографию с травмой Видаля можно здесь.