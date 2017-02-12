Боррьелло: в 2010 году мог перейти в «Реал», «Ювентус» или «Манчестер Сити»

Нападающий «Кальяри» Марко Боррьелло сообщил, что летом 2010 года мог оказаться в одном из известных клубов, включая «Реал», «Ювентус» и «Манчестер Сити», однако принял решение остаться в «Милане».
«В 2010 году мог перейти в «Манчестер Сити», потому что «Милан» тогда хотел приобрести Робиньо. Также мог бы перейти в «Реал», так как были переговоры с Флорентино Пересом о моём обмене на Бензема. «Рома» предложила мне тот же контракт, что у меня был в «Милане», но мой агент хотел, чтобы я перешёл на правах аренды в «Ювентус». В конце концов мне всё это надоело, и я принял решение остаться в «Милане», — цитирует Боррьелло La Gazzetta dello Sport.