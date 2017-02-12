Конте: «Челси» разочарован ничьей с «Бёрнли», мы заслужили победу

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал ничью с «Бёрнли» (1:1) в 25-м туре чемпионата Англии.
«Мы разочарованы результатом, потому что могли выиграть сегодня. Мы хорошо начали матч и создавали моменты, но потом игрок „Бёрнли“ сравнял счёт ударом со штрафного. Теперь важно перезарядить батареи. Мы заработали одно очко, но должны быть разочарованы.
«Челси» в определённый момент мог убить интригу в матче, но этого не произошло. Второй тайм превратился в физическую борьбу с длинными навесами, мы не играем в таком стиле. Сегодня мы заслужили победу", — цитирует Конте BBC Sport.