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Конте: «Челси» разочарован ничьей с «Бёрнли», мы заслужили победу

12 февраля 2017, воскресенье. 19:44. Футбол
Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал ничью с «Бёрнли» (1:1) в 25-м туре чемпионата Англии.

«Мы разочарованы результатом, потому что могли выиграть сегодня. Мы хорошо начали матч и создавали моменты, но потом игрок „Бёрнли“ сравнял счёт ударом со штрафного. Теперь важно перезарядить батареи. Мы заработали одно очко, но должны быть разочарованы.

«Челси» в определённый момент мог убить интригу в матче, но этого не произошло. Второй тайм превратился в физическую борьбу с длинными навесами, мы не играем в таком стиле. Сегодня мы заслужили победу", — цитирует Конте BBC Sport.
Источник: BBC Sport Сообщить об ошибке
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Бёрнли Челси Антонио Конте
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12 февраля 2017, воскресенье
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