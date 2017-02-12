Вайнцирль: «Шальке» забил «Герте» оба гола в совершенно правильное время

Главный тренер «Шальке» Маркус Вайнцирль поделился впечатлениями от матча 20-го тура Бундеслиги с «Гертой». Встреча проходила на стадионе «Фельтинс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
«Я очень доволен игрой и нашим превосходством на протяжении всего матча. Оба гола были забиты в совершенно правильное время. Прямо перед перерывом Гвидо Бургшталлер использовал отличную возможность и открыл счёт. К сожалению, всего пары сантиметров не хватило Горецке, чтобы отличиться, когда мяч попал в перекладину. Очень рад, что во втором тайме Леон всё-таки забил. Он совершил отличный проход и прекрасно пробил по воротам. После второго забитого мяча мы совершенно верно действовали на поле, мужественно и терпеливо доведя матч до конца.
Эта неделя оказалась очень удачной для нас. Мы добились результата и показали хорошую игру. Поражение от «Айнтрахта» дало нам много пищи для размышления, и мы сделали правильные выводы. Сегодняшний матч доставил мне удовольствие. Комплименты моим парням», — цитирует Вайнцирля сайт «Шальке».