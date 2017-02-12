С. Индзаги: «Милану» нужно опасаться «Лацио»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 24-го тура итальянской Серии А с «Миланом». Встреча состоится 13 февраля.
«Мы знаем, что будем играть с сильной и организованной командой. Даже без нескольких игроков „Милан“ остаётся топ-командой. Впереди ещё много матчей, но завтрашняя игра, безусловно, будет очень важна с точки зрения борьбы за еврокубки. Без сомнения, это будет проверка нашей зрелости, хотя я не могу назвать матч с „Миланом“ решающим.
Мы идём четвертыми и занимаем это место по праву. „Милану“ нужно опасаться „Лацио“, — цитирует Индзаги Football Italia.