«Милан» заинтересован в возвращении Обамейянга

«Милан» заинтересован в покупке нападающего «Боруссии» Дортмунд Пьера-Эмерика Обамейянга, сообщает Tuttosport. По информации источника, осуществить трансфер итальянский клуб может на деньги китайских инвесторов.
Габонский форвард является выпускником футбольной академии россонери, но ни разу не сыграл за основной состав «Милана», покинув клуб в 2011 году.
В текущем сезоне Обамейянг сыграл в 18 матчах Бундеслиги и забил 17 мячей. Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны ряда ведущих европейских клубов, в числе которых мадридский «Реал».