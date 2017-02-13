«Барселона» рассматривает возможность выкупа Деулофеу у «Эвертона» за € 8,5 млн

Полузащитник «Эвертона» Херард Деулофеу, выступающий за «Милан» на правах аренды, может по окончании текущего сезона перейти в «Барселону». Каталонский клуб, откуда Деулофеу два года назад и перешёл в «Эвертон», обладает правом обратного выкупа 22-летнего испанца за € 8,5 млн. В настоящее время в «Барселоне» рассматривают такую возможность, сообщает Mundo Deportivo.
Два года назад «Эвертон» приобрёл Деулофеу у «Барселоны» за € 6 млн.
В нынешнем сезоне полузащитник провёл три матча в Серии А и отметился одной результативной передачей.