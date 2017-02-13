Цорк: уверен, что критика Тухеля относилась исключительно к игрокам «Боруссии» Д

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк прокомментировал слова главного тренера команды Томаса Тухеля после выездного матча 20-го тура чемпионата Германии с «Дармштадтом 98». Дортмундцы проиграли со счётом 1:2, а Тухель сказал, что в клубе должны понимать, что «Боруссия» не только то, что демонстрирует в матчах с «Баварией» и «РБ Лейпциг». Тухель подчеркнул, что та же самая команда может провалиться в игре с такими клубами, как «Дармштадт 98», который занимает последнее место в турнирной таблице.
«Я уверен, что критика Тухеля относилась исключительно к команде. Футболистам не хватало настроя в этой игре. Временами они просто бегали трусцой», — приводит слова Цорка Bild.