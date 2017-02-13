Руководство «Пескары» опровергло информацию об отставке Оддо

Массимо Оддо продолжит руководить «Пескарой», несмотря на серию из 22 матчей без побед. Единственные три очка были добыты во втором туре итальянской Серии А, в результате присуждённой технической победы в матче с «Сассуоло». Накануне «Пескара» уступила «Торино» (3:5), после чего прошла информация, что Оддо подал в отставку.
«Мы хотим внести ясность. Клуб не получал никаких заявлений об отставке. Утром мы планируем провести совещание между директорами, сотрудниками и игроками. Хотим извиниться перед нашими болельщиками. В течение следующих часов мы оценим сложившуюся ситуацию», — говорится на официальном сайте «Пескары».
После 24 туров «Пескара» занимает 20-е место, находясь в 13 очках от спасительной 17-й строчки.