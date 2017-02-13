«Борнмут» — «Манчестер Сити»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 23:00

13 февраля в Борнмуте, на стадионе «Виталити — Дин Корт», состоится матч 25-го тура АПЛ между «Борнмутом» и «Манчестер Сити». Встреча начнётся в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Борнмут» – «Манчестер Сити».
Ранее друг с другом команды встречались семь раз. Один раз команды сыграли вничью, и шесть раз сильнее оказались футболисты «Манчестер Сити».
Последняя встреча между этими командами состоялась в 2016 году и завершилась домашней победой «Манчестер Сити» со счётом 4:0.