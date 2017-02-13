Игрок «Шахтёра» дисквалифицирован за умышленно полученную жёлтую карточку в ЛЕ

Полузащитник «Шахтёра» Тарас Степаненко получил дисквалификацию на первый матч 1/16 финала Лиги Европы против «Сельты» за своё поведение в домашней встрече 5-го тура группового этапа против «Коньяспора» (4:0), сообщает «Обозреватель».
Футболист появился на поле, выйдя на замену на 79-й минуте, а уже через семь минут демонстративно получил жёлтую карточку. Таким образом, Степаненко пропустил матч 6-го тура против «Браги» из-за перебора карточек. Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА открыл дело по данному эпизоду, по итогам которого признал действия игрока умышленными и продлил дисквалификацию ещё на одну игру.
«Шахтёр» проведёт первый матч с «Сельтой» в Испании 16 февраля.