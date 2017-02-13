«Крылья Советов» ведут переговоры со «Спартаком» по переходу Кутина

«Крылья Советов» ведут переговоры со «Спартаком» по переходу защитника Дениса Кутина. Об этом сообщил министр спорта Самарской области, председатель совета директоров клуба Дмитрий Шляхтин.
«Пока мы только в процессе переговоров, больше сказать не могу. Как не могу сказать и о том, идёт ли речь об аренде или полноценном контракте», — цитирует Шляхтина ТАСС.
В нынешнем розыгрыше РФПЛ 23-летний Кутин дважды вышел на замену и провёл на поле в общей сложности 14 минут, не отметившись результативными действиями.