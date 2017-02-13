Гомеш: «ПСЖ» умеет получать удовольствие от футбола

Полузащитник «Барселоны» Андре Гомеш поделился ожиданиями от предстоящего первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ». Встреча состоится 14 февраля в Париже.
«Завтра будет трудная игра, но „ПСЖ“ умеет получать удовольствие от футбола. Самое главное — пройти в следующий раунд, всё остальное не имеет особого значения. У „Барселоны“ есть свой игровой почерк, от которого мы не планируем отказываться.
Иньеста и Бускетс — это те игроки, на которых ориентируются во всем мире. Я учусь у них каждый день», — цитирует Гомеша пресс-служба «Барселоны».