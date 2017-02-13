Д. Комбаров: Луис Адриано адаптировался так, будто играет в «Спартаке» много лет

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым отметил, что новичок красно-белых Луис Адриано быстро адаптировался в новой команде. Адриано забил три мяча в трёх контрольных матчах.
«Он – форвард, ему важно забивать за новую команду, поэтому пенальти в контрольных матчах бьёт он, а не я. Хотя Луис адаптировался так, будто уже много-много лет здесь играет. По-русски пытается говорить, знает пару слов. Хороший парень, поможет нам», — сказал Комбаров.
Полную версию интервью с Дмитрием Комбаровым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.