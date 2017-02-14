Кабальеро: долго ждал своего шанса

Голкипер «Манчестер Сити» Вилли Кабальеро прокомментировал победу команды над «Борнмутом» (2:0) в матче 25-го тура АПЛ и подчеркнул, что очень долго ждал своего шанса занять место в основном составе.
«Мы сражались всей командой. Очень довольны этим результатом. Я долго ждал своего шанса, поэтому теперь стараюсь делать всё возможное для команды. Мы хотим побеждать. Будем продолжать работать. Посмотрим, как пойдут дела у других клубов», — приводит слова Кабальеро BBC.
«Манчестер Сити» (52 очка) занимает второе место в АПЛ, отставая от «Челси» на 8 баллов.