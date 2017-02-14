Симонян: болею за наши клубы в Лиге Европы, в Лиге чемпионов у меня нет фаворита

Первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян рассказал, чего ждёт от плей-офф Лиги чемпионов.
«Сегодня начинается футбольный сезон. Понятно, что в Европе он уже начался, но матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы – другое дело. В Лиге чемпионов у меня фаворитов нет. Стараюсь ни за какой конкретный клуб не болеть, а просто наслаждаться красивым футболом. Его величество футбольный мяч подскажет, на кого стоит обратить внимание.
Лига чемпионов стартует сегодня, но самое главное для меня – Лига Европы, в которой играют российские клубы. Я буду болеть за все наши команды. Желаю им всем побед. Пусть удача будет на нашей стороне. Или фарт», — сказал Симонян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.