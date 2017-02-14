Луис Фернандес: если бы назвал «Барселону» лучшей командой мира, то солгал бы

Бывший главный тренер «ПСЖ» и «Атлетика» из Бильбао Луис Фернандес поделился мнением об игре «Барселоны». Фернандес считает, что нельзя однозначно называть каталонскую команду лучшей в мире.
«Барселона» выглядит очень сильно на бумаге и при условии, что все игроки этой команды будут в своей лучшей форме. Вместе с мадридским «Реалом» это одна из лучших команд мира. Но в данный момент, принимая во внимание то, что показывает «Барселона» на поле, я не могу сказать, что речь идёт о лучшей команде. Если бы я назвал «Барселону» лучшей командой мира, то солгал бы», — приводит слова Фернандеса Le Parisien.