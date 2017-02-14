Хуммельс: «Арсенал» даст «Баварии» больше пространства, чем «Ингольштадт»

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс поделился впечатлениями от предстоящих матчей 1/8 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом» (15 февраля и 7 марта).
«У нас будет больше свободного пространства, чем в последних матчах с „Ингольштадтом“ и „Фрайбургом“. Завтра будет совсем другая игра. Встретятся две опытные команды, которым нравится играть в футбол. Конечно, мы хотим сохранить ворота в неприкосновенности. Мне нравится играть посреди недели. Наконец-то мы вошли в игровой ритм, когда матчи проходят через три дня. Мне нравится противостоять высококлассным командам, которые выступают в элитных лигах Европы», — цитирует Хуммельса сайт УЕФА.