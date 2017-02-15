Игроки «Барселоны» не верят в Луиса Энрике и уверены, что он покинет клуб

Футболисты «Барселоны» после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» окончательно потеряли веру в главного тренера команды Луиса Энрике, утверждает Cope.
Кроме того, игроки сине-гранатовых уверены, что по окончании текущего сезона Луис Энрике покинет свой пост. Футболисты полагают, что Луис Энрике не в состоянии изменить сложившуюся ситуацию.
«Барселона» потерпела сокрушительное поражение от «ПСЖ» со счётом 0:4. Каталонскую команду превзошли во всех компонентах игры, в чём проигравшие сами признавались. Ответная игра между этими командами состоится 8 марта.
Контракт Луиса Энрике с «Барселоной» заканчивается летом 2017 года, и он ранее отметил, что до апреля окончательного ответа о своём будущем не даст. Руководство клуба изначально склонялось к пролонгации его соглашения.