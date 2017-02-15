Луческу подтвердил, что «Зенит» ведёт переговоры с Тимощуком

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу подтвердил информацию о том, что клуб ведёт переговоры с экс-капитаном команды Анатолием Тимощуком о его присоединении к тренерскому штабу сине-бело-голубых.
«Есть разговоры между Тимощуком и руководством футбольного клуба «Зенит» о том, что он может войти в тренерский штаб команды», — цитирует Луческу официальный сайт питерцев.
Тимощук 10 февраля объявил о завершении карьеры. Он выступал за «Зенит» с 2007 по 2009 год и с 2013 по 2015 год. В составе санкт-петербургской команды 37-летний украинец дважды выигрывал РФПЛ и по одному разу — Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.