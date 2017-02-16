Инсинье: «Реал» — команда, в составе которой 18 феноменальных игроков

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье прокомментировал поражение от мадридского «Реала» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и закончилась со счётом 3:1 в пользу хозяев. Инсинье открыл счёт на 8-й минуте, однако затем неаполитанцы пропустили трижды.
«Думаю, мы провели хороший матч. Все знают, что „Реал“ — действующий победитель Лиги чемпионов и лидер текущего чемпионата Испании. Это команда, в составе которой есть 18 феноменальных игроков. Результат вызывает досаду, но у нас есть ещё второй матч, так что мы будем бороться до конца.
Сегодня я не увидел особой разницы между двумя командами, кроме как в итоговом результате. Мы доказали, что можем играть против „Реала“. Мы сделали слишком много ошибок, но это лишь добавит нам мотивации для работы в дальнейшем», — приводит слова Инсинье официальный сайт УЕФА.
Ответная встреча между командами пройдёт в Неаполе 7 марта.