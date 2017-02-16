Лам: «Бавария» — тёртый калач

Капитан «Баварии» Филипп Лам подвёл итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом». Встреча прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.
«Наша команда — тёртый калач. В последних матчах нам очень везло, а вот сегодня мы были практически безупречны. Была пара неуверенных минут, и тогда было тревожно, но в целом мы сыграли выше всяких похвал», — приводит слова Лама официальный сайт УЕФА.
Ответный матч между «Арсеналом» и «Баварией» состоится на стадионе «Эмирейтс» 7 марта.