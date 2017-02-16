Адвокат: порой эксперименты сборной России меня удивляют

Главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат, в прошлом работавший со сборной России, поделился мнением о полузащитнике Романе Нойштедтере, который прошлым летом дебютировал в российской сборной, а также высказался об экспериментах в национальной команде.
«Нойштедтер — хороший парень. Ему не очень повезло, что у нас есть Шкртел и Кьяер. Очень мощные и авторитетные центральные защитники, выдержать конкуренцию с ними может далеко не каждый. Роман старается. В четверг (В первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Краснодаром». — Прим. «Чемпионата») у него, полагаю, будет шанс, потому что Шкртел не сыграет. Но надо думать и о будущем.
Взял бы его в сборную России? Конечно. Знаю, и Черчесов с ним говорил. Не знаю, правда, чем закончился разговор, но надеюсь, хорошо для Романа. Порой эксперименты сборной России меня удивляют. Притом что Кубок конфедераций начинается уже летом. Не пора ли определиться? Это моё мнение, никому его не навязываю. Эксперименты не могут продолжаться вечно», — цитирует Адвоката «Спорт-экспресс».