Шустер: Бензема – роскошный нападающий для Роналду и партнёров по команде

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Бернд Шустер не поскупился на похвалу в адрес нападающего команды Карима Бензема. Немецкий специалист считает, что роль французского футболиста в успехах «сливочных» переоценить невозможно.
«Бензема – просто роскошный нападающий для Роналду и других партнёров по команде. Он постоянно создаёт для них свободные зоны», — приводит слова Шустера Onda Cero.
Бензема по ходу нынешнего сезона неоднократно подвергался критике за свою игру. В свою очередь главный тренер «Королевского клуба» Зинедин Зидан всегда защищал игрока, утверждая, что доволен его игрой и отдачей в работе.