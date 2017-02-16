Хави не считает серьёзной проблемой разгромное поражение «Барселоны» от «ПСЖ»

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави Эрнандес, защищающий ныне цвета катарского клуба «Аль-Садд», проанализировал игру каталонской команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ». Играя на выезде, подопечные Луиса Энрике потерпели болезненное поражение со счётом 0:4.
«Очевидно, что я немного расстроен, не ожидал такого. Результат матча с «ПСЖ» меня очень удивил. Но я должен отметить французскую команду, показавшую невероятную игру. Это был, несомненно, один из лучших матчей в истории «ПСЖ». В любом случае это не серьёзно, это футбол. И иногда соперник играет лучше тебя», — цитирует Хави Mundo Deportivo.
Ответная игра между «Барселоной» и «ПСЖ» состоится 8 марта.