Жулиано: матч между «Зенитом» и «Андерлехтом» должен получиться результативным

Полузащитник «Зенита» Жулиано поделился ожиданиями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Андерлехтом», который состоится 16 февраля в Бельгии.
«Групповой этап мы провели на высочайшем уровне. Первый матч значительно повлиял на нашу судьбу в этом турнире или как минимум в группе. Мы получили стимул. После 70 минут мы проигрывали 0:3, но совершили чудо и победили — 4:3. Это придало нам мотивацию. После этого многое стало получаться само собой. Сейчас в Лиге Европы наступила пора решающих поединков. Теперь будет сложнее. Впереди важное и напряжённое противостояние с „Андерлехтом“. Мы хотим выиграть и пройти как можно дальше.
Как можем обыграть соперника? Пока я не могу детально говорить об этом, чтобы не лишить нас преимущества. Скажу лишь, что у нас много информации по этой команде. Мы знаем, как они играют. Обязательно проанализируем их сильные стороны, чтобы понять, как им противостоять. Слабые стороны мы тоже изучим, пользуясь советами нашего тренера. Мы хорошо подготовимся психологически.
По первым ощущениям, матч должен получиться результативным, но мы надеемся не пропустить, потому что у нас команда, которая много забивает, но не слишком много пропускает», — цитирует Жулиано пресс-служба УЕФА.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 23:05 мск.