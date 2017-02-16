«Андерлехт» — «Зенит»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 23:05

16 февраля в Брюсселе, на стадионе «Констант ван ден Сток», состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Андерлехтом» и «Зенитом». Встреча начнётся в 23:05 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Андерлехт» – «Зенит».
Встречу 16.02.2017 рассудит английская бригада арбитров во главе с рефери Майклом Оливером.
Ранее друг с другом команды встречались четыре раза. Один матч завершился победой «Андерлехта», три раза сильнее оказались игроки «Зенита». Последняя встреча между этими командами состоялась в 2012 году и завершилась победой «Андерлехта» со счётом 1:0.