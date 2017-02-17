Кафу: сделал ли Лам хоть одну неверную передачу? Я этого не видел

Бывший футболист «Милана» и сборной Бразилии Кафу не поскупился на похвалу в адрес защитника мюнхенской «Баварии» Филиппа Лама. Капитан немецкого гранда по окончании нынешнего сезона повесит бутсы на гвоздь.
«Бавария» лишается одного из лучших защитников мира. Лама будет чрезвычайно не хватать «Баварии». Сделал ли он хоть одну неверную передачу? Я этого не видел. Когда сборная Германии в 2014 году выиграла в моей стране чемпионат мира, Лам был сердцем своей команды», — приводит слова Кафу Bild.
Руководство «Баварии» предложило Ламу пост спортивного директора клуба, однако он предложение отклонил.