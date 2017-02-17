«Тамбов» — «Шинник»: стали известны стартовые составы

Несколько минут осталось до начала матча 3-го тура Кубка ФНЛ. В группе А «Тамбов» сыграет с «Шинником». После двух туров в активе команд по одной победе и поражению. Представляем вашему вниманию составы команд.
«Тамбов»: Вавилин, Рыбин, М. Быстров, Михалёв, Овсиенко, Мурнин, Шевчук, Поярков, Чернышов, Трусевич, Дорожкин.
Запасные: Вялов, Шляков, Шабанов, Зяблов, Сорокин, Дутов, Часовских, Андреев, Алумона.
«Шинник»: Малышев, Чистяков, Гоцук, Царикаев, Евсеев, Сиротов, Нетфуллин, Султонов, Мугинов, Низамутдинов, Подоляк.
Запасные: Лантранов, Ятченко, Цховребов, Куадио, Троянов, Митасов, Земсков, Лаук, Айрапетян, Ослоновский, Белов.
Видеотрансляция матча, который начнётся в 11:15 мск, доступна тут.