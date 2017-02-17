«Енисей» победил «Зенит-2» и сыграет с «Чертаново» в полуфинале Кубка ФНЛ

Голами в составе красноярской команды отметились Артур Саркисов, Никита Чернов и Андрей Козлов. При этом при счёте 2:0 «Енисей» остался вдесятером из-за удаления Чернова. Единственный мяч за сине-бело-голубых на 90-й минуте забил Станислав Крапухин.
Команда Андрея Тихонова заняла первое место в группе В и вышла в полуфинал Кубка ФНЛ, где сыграет с победителем квартета А — «Чертаново».
Положение команд в группе В: 1. «Енисей» — 9 очков (3 матча); 2. «Урал» — 3 (2); 3. «Зенит-2» — 3 (3); 4. «Спартак-Нальчик» — 0 (2).