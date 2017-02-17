Неймар навестил Габриэла Жезуса в больнице

Нападающий «Барселоны» Неймар навестил форварда «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса в больнице и опубликовал соответствующую фотографию в «Инстаграме».
19-летний игрок «Сити», который вместе с Неймаром выступает за сборную Бразилии, успешно перенёс операцию в связи с переломом плюсневой кости. На восстановление Габриэлу потребуется два-три месяца. В нынешнем сезоне АПЛ молодой футболист успел принять участие в 4 матчах, забил 3 гола и отдал 1 результативный пас.
Фотографию также можно посмотреть здесь.