«Ювентус» разгромил «Палермо» и на 10 очков оторвался от «Ромы»

«Ювентус» одержал разгромную победу над «Палермо» в матче 25-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла в Турине на стадионе «Ювентус» и закончилась со счётом 4:1.
Дубль в составе хозяев оформил Пауло Дибала, ещё по одному мячу на свой счёт записали Клаудио Маркизио и Гонсало Игуаин. За сицилийскую команду гол престижа на 93-й минуте забил Ивайло Чочев.
Лидер турнирной таблицы Серии А «Ювентус» набрал 63 очка и на 10 баллов оторвался от идущей на второй строчке «Ромы», которая ещё не сыграла в этом туре. «Палермо» (14 очков) занимает 18-е место.