Наставник «Севильи»: со слухами о «Барселоне» не имею ничего общего

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли прокомментировал информацию испанских СМИ о том, что к нему проявляет интерес «Барселона». Судьба наставника сине-гранатовых Луиса Энрике в каталонском клубе продолжает оставаться неясной.
«СМИ недостаточно компетентны для того, чтобы оценить то, чего добился Луис Энрике. Тренерская скамейка «Барселоны» будет вакантной тогда, когда соответствующее решение примет Луис Энрике. Я сам спокоен, поскольку источником этой информации являюсь не я. Я был бы неспокоен, если бы сам спровоцировал всё это. Со слухами о «Барселоне» я не имею ничего общего», — приводит слова Сампаоли Marca.
Ранее сообщалось, что футболисты «Барселоны» недовольны некоторыми решениями Луиса Энрике и уверены, что он покинет клуб. Руководство клуба планирует в ближайшие дни рассмотреть вопрос о возможности назначения нового главного тренера. Срок действующего контракта Луиса Энрике с клубом истекает летом 2017 года.