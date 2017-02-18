Аллегри не считает «Ювентус» фаворитом Лиги чемпионов

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри не согласен с мнением, что «старая синьора» стала фаворитом Лиги чемпионов.
«Из-за поражения «Барселоны» «Ювентус» не стал фаворитом Лиги чемпионов. В первую очередь, мы должны встретиться с «Порту», который привык играть в подобных матчах.
У меня вызывает улыбку, что когда я появился здесь три года назад, был страх, что мы не обыграем «Мальмё». Теперь возникла противоположная ситуация и люди говорят, что «Ювентус» – главный фаворит Лиги чемпионов. Думаю, нужно быть уравновешенными в этой ситуации. Что мы должны сделать, так это выйти на поле и победить «Порту», — цитирует Аллегри Football Italia.